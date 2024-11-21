Я не створений тинятися в окопах: гравець Решетилівки – про відмову повертатися до України

Гравець українського волейбольного клубу Решетилівка Андрій Оробко зізнався, чому не став повертатися в Україну після виїзного матчу 1/16 фіналу Кубку виклику проти бельгійського Менена.

Свою позицію він пояснив у коментарі бельгійському виданню KW.

За його словами, він разом з ще одним гравцем клубу Дмитром Шавраком, який також залишився у Бельгії, покладають великі надії на те, що президент США Дональд Трамп зможе зупинити війну.

"Ми покладаємо великі надії, але повертатися зараз? Ні, ми цього не хочемо. Я не хочу воювати, я для цього не створений.

Якби я був президентом, то міг би робити те саме (проводити мобілізацію). Ми повинні виграти цю війну. Але я можу краще підтримувати нашу країну через фінансові внески, які я роблю, ніж тиняючись в окопах", – додав він.

Раніше стало відомо про те, щонайменше 2 гравці українського волейбольного клубу Решетилівка не повернулися в Україну після виїзного матчу 1/16 фіналу Кубку виклику проти бельгійського Менена.

Йдеться про Андрія Оробка і Дмитра Шаврака. Також з'являлась інформація, що таких гравців загалом троє. У клубі цю ситуацію поки не прокоментували.