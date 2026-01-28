Чоловіча збірна України дізналась календар та суперників у Лізі націй

Чоловіча збірна України з волейболу дізналась суперників та календар матчів у Лізі націй 2026 року.

Про це повідомили у FIVB.

Так, свої виступи "жовто-сині" розпочнуть 10 червня у китайському місті Ліньї. Суперниками будуть Куба, Японія, Польща, Слованія та господарі майданчику Китай.

Другу частину Ліги націй Україна проведе у словенській Любляні: наша команда зіграє з Болгарією, Канадою, Бразилією, Італією та Словенією – матчі відбуватимуться з 24 по 28 червня.

Третій етап національна збірна проведе у Сербії, де зіграє з господарями арени, Німеччиною, Іраном, Туреччиною та Словенією.

Нагадаємо, минулий розіграш Ліги націй збірна України завершила на дев'ятому місці, набравши 18 очок.

Раніше суперниць на дебютній для себе першості дізналась жіноча збірна України.