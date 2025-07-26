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Чемпіон Велоспорт

Чемпіон Іспанії фінішував у крові після падіння на Тур де Франс-2025

Олег Дідух — 26 липня 2025, 19:36
Чемпіон Іспанії фінішував у крові після падіння на Тур де Франс-2025
Іван Ромео
Getty Images

Передостанній, 20 етап Тур де Франс-2025 виявився важким для наймолодшого учасника гонки, Івана Ромео з Movistar. Чинний чемпіон Іспанії в груповій гонці відібрався у відрив дня та претендував на перемогу на етапі.

Проте під кінець гонки пішов сильний дощ, і менш ніж за 22 км до фінішу в одному з поворотів Ромео впав. Слідом за ним рівновагу втратив і француз Ромен Грегуар із команди Groupama FDJ.

Для обох гонщиків боротьба за перемогу на етапі була завершена. І якщо Грегуар уникнув серйозних пошкоджень, то Ромео дістався фінішу весь в крові та порваній велоформі.

21-річний іспанець посів на етапі 116 місце з відставанням у 22 хвилини та 33 секунди, Грегуар замкнув топ-5. Перемогу на етапі завдяки сольній атаці за 17 км до фінішу здобув австралієць Кейден Гроувз із команди Alpecin Deceuninck.

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