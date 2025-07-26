Чемпіон Іспанії фінішував у крові після падіння на Тур де Франс-2025

Передостанній, 20 етап Тур де Франс-2025 виявився важким для наймолодшого учасника гонки, Івана Ромео з Movistar. Чинний чемпіон Іспанії в груповій гонці відібрався у відрив дня та претендував на перемогу на етапі.

Проте під кінець гонки пішов сильний дощ, і менш ніж за 22 км до фінішу в одному з поворотів Ромео впав. Слідом за ним рівновагу втратив і француз Ромен Грегуар із команди Groupama FDJ.

💔 La dolorosa caída de Iván Romeo contra el bordillo cuando era cabeza de carrera.#TDF2025 pic.twitter.com/n1FembFrwU — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 26, 2025

Для обох гонщиків боротьба за перемогу на етапі була завершена. І якщо Грегуар уникнув серйозних пошкоджень, то Ромео дістався фінішу весь в крові та порваній велоформі.

❤️‍🩹 Las heridas y el estado físico de Iván Romeo tras cruzar la línea de meta#TDF2025 pic.twitter.com/h1bb0cNtJi — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 26, 2025

21-річний іспанець посів на етапі 116 місце з відставанням у 22 хвилини та 33 секунди, Грегуар замкнув топ-5. Перемогу на етапі завдяки сольній атаці за 17 км до фінішу здобув австралієць Кейден Гроувз із команди Alpecin Deceuninck.