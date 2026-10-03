Французького велогонщика ввели у штучну кому через важке падіння в гонці

Французький велогонщик команди Unibet Rose Rockets Ронан Оже був введений у штучну кому.

Про це повідомляє пресслужба Unibet Rose Rockets.

Даний крок виявився необхідним через важке падіння Оже на шостому етапі багатоденки Тур Лангкаві в Малайзії. За інформацією команди, 22-річни й француз отримав серйозні травми, проте його життю нічого не загрожує.

Ронан є сином відомого у минулому французького велогонщика Стефана Оже, 7-разового учасника Тур де Франс. Оже-молодший проводить свій дебютний сезон у професіоналах. 19 червня здобув свою першу перемогу, вигравши другий етап багатоденки Рут д'Оксітані.

Раніше українка Наталія Сафронюк втретє поспіль потрапила в топ-3 на етапі Вуельти Коста-Рики.