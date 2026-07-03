4-разовий переможець Тур де Франс завершив кар’єру

Легендарний британський велогонщик Кріс Фрум оголосив про завершення кар'єри у віці 41 року.

Про це повідомляє The Athletic.

Наприкінці серпня минулого року Фрум зазнав важких травм у результаті падіння на тренуванні. Наприкінці сезону термін дії його контракту з Israel Premier Tech сплив, і після цього ветеран так і не зумів знайти собі нову команду.

"Так, моя кар'єра завершена. Нажаль, минулого літа я впав. Це не те, як я хотів завершити кар'єру. Але вже тоді я знав, що це кінець", – заявив спортсмен.

Фрум є одним із найкращих гонщиків свого покоління. За свою кар'єру він виграв 6 Гран турів: Джиро д'Італія-2018, Вуельту-2017, а також 4 титули на Тур де Франс – у 2013, 2015, 2016 і 2017 роках. У червні-липні 2018 року протягом майже двох місяців він був чинним переможцем усіх трьох Гран турів.

Також Фрум є бронзовим призером Олімпіад 2012 і 2016 років, а також чемпіонату світу-2017 у гонці з роздільним стартом.

Кар'єра Фрума різко пішла на спад в червні 2019 року, коли він зазнав перелому стегна внаслідок падіння на тренуванні. Після цього британець не зумів повернутися на елітний рівень, і в останні роки кар'єри демонстрував вкрай слабкі результати.