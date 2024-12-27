Зірковий велогонщик завершить кар’єру в 2025 році
Зірковий британський велогонщик команди Ineos Grenadiers Герейнт Томас завершить кар’єру наприкінці сезону 2025 року.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Томас наступного року планує востаннє проїхати Тур де Франс, а також виступити на домашній багатоденці Тур Британії. 38-річний британець розпочне свій прощальний сезон 25 січня в Австралії, на багатоденці Тур Даун Андер. Також в його календарі заплановані багатоденки Тур Альгарве, Тіррено – Адріатико та Вольта Каталонія.
Головним успіхом у кар’єрі Томаса є перемога на Тур де Франс-2018. Окрім цього, він ще двічі піднімався на подіуми "Великої петлі" та Джиро д’Італія та вигравав такі престижні багатоденки як Париж – Ніцца, Критеріум Дофіне, Тур Романдії та Тур Швейцарії.
Також успішно виступав на велотреку, де двічі ставав олімпійським чемпіоном та тричі – чемпіоном світу.
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