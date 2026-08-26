Фінн став другим велогонщиком у історії, який виграв молодіжні Джиро та Тур у один рік

Італійський велогонщик команди Red Bull Bora Лоренцо Фінн став переможцем французької багатоденки Тур де ль'Авенір, молодіжного Тур де Франс. В її рамках гонщики подолали 7 етапів сумарною дистанцією 938 км.

Фінн виграв 2 із 7 етапів – гірську розділку на 5 етапі та гірський фініш на Лаго Серру на заключному, 7 етапі. У підсумковому загальному заліку італієць на 2 хвилини та 34 секунди випередив бельгійця Нільса Дрізена з команди Lotto Wanty. Топ-3 замкнув ще один представник Бельгії, Маттео Ванхуффель із Picnic PostNL.

Підсумковий загальний залік:

У червні поточного року Фінн також виграв молодіжну Джиро д'Італія-2026. Таким чином, він став лише другим велогонщиком у історії, якому вдалося за один рік виграти молодіжні версії як Джиро, так і Туру. В 1973 році це зробив інший італієць, Джанбаттіста Баронкеллі.