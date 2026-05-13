Група підлітків побила велогонщика під час тренування
Нідерландський велогонщик команди Tudor Арвід де Кляйн став жертвою нападу під час тренування.
Про це повідомляє De Telegraaf.
Де Кляйн виїхав на тренування та проїжджав повз групу підлітків віком 15 – 17 років. Вони почали вигукувати на адресу 32-річного спортсмена образливі речі, згадуючи назву важкої хвороби, яка нещодавно забрала життя батька Де Кляйна.
Спортсмен зупинився для того, щоби поговорити з підлітками, проте розмова переросла в бійку – юнаки крупою накинулися на гонщика. Спортсмену зламали ніс, він втратив свідомість. Перехожі викликали поліцію, яка заарештувала кількох підлітків, які били Де Кляйна. Ще кільком вдалося втекти.
"Я намагався з ними поговорити. Я запитав, чому вони вживають це слово і чому вони взагалі так поводяться. Коли я попросив їх зупинитися, бо мій батько помер від цієї хвороби, стало лише гірше. Вони, мабуть, випили, а можливо, було й щось більше. Жодної справжньої розмови не було. Вони почали хапати мене, коли я намагався втекти. Один із них був одразу за мною праворуч. Раптом він мене вдарив, і я знепритомнів.
Це переважно сумно. Частіше бачиш, що це покоління не має поваги до інших людей. На щастя, там були люди, які побачили, що сталося, і допомогли мені. Процес займе деякий час, але я радий, що їм це не зійде з рук", – прокоментував інцидент спортсмен.
