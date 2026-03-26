Екоактивіста, який спричинив завал на Турі Брюгге, заарештувала поліція

Екоактивіст, який напередодні спричинив завал під час одноденки Світового туру Тур Брюгге, заарештувала поліція.

Про це повідомляє WielerFlits.

Напередодні, 25 березня, нідерландський велогонщик Ділан Груневеген став переможцем Туру Брюгге. За 30 км до фінішу гонки в пелотоні трапився завал, у результаті якого постраждав, зокрема, і один із фаворитів, Хуан Себастьян Молано.

Винуватцем завалу став екоактивіст Ваутер Маутон, який вибіг на трасу та сів прямо перед гонщиками. Після цього його заарештувала поліція, а організатори велогонки подали офіційну скаргу.

Маутон вже не вперше влаштовує резонансні акції протесту. Раніше він приклеїв свою голову до відомої картини "Дівчина з перлиною" Йоханнеса Вермеєра, а в 2022 році вибіг на трасу під час Туру Фландрії, після чого його також заарештували.