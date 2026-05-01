Ціммерманн виграв одноденку Ешборн – Франкфурт
Георг Ціммерманн
Німецький велогонщик команди Lotto Intermarche Георг Ціммерманн став переможцем домашньої одноденки Світового туру Ешборн – Франкфурт. Її дистанція склала 211 км, основні труднощі рельєфу були зосереджені на першій половині гонки.
У фінішному спринті з невеликої групи лідерів Ціммерманн випередив двох британців – Тома Підкока з Q36.5 та Бена Тулетта з Visma Lease a Bike. Для чинного чемпіона Німеччини в груповій гонці це перша перемога у поточному сезоні.
Підсумкові результати:
Напередодні Тадей Погачар став переможцем другого етапу багатоденки Світового туру Тур Романдії. Для чинного чемпіона світу в груповій гонці ця перемога стала другою поспіль на швейцарській багатоденці.