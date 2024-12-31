Чемпіонка US Open-2021 знялась з турніру в Окленді

Відома британська тенісистка Емма Радукану відмовилася від участі в хардовому турнірі WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія).

Про це повідомляє BBC.

Причиною відмови 22-річної британки від участі стали проблеми зі спиною. Радукану вже відправилася у Мельбурн, де спробує якомога краще підготуватися до першого турніру Великого шолома сезону, Australian Open (12–26 січня).

У першому раунді Радукану мала зіграти з американкою Робін Монтгомері (США, WTA 117). В основній сітці турніру в Окленді чемпіонку US Open-2021 замінить лакі-лузер Маї Хонтама (Японія, WTA 157). Турнір в Окленді завершиться в неділю, 5 січня.

Раніше повідомлялося про те, що Радукану може залишитися без спонсорських контрактів через слабкі результати.