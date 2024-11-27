Ястремська отримала wild card на турнір WTA 125 у Франції

Українська тенісистка Даяна Ястремська (33) зіграє в основній сітці турніру WTA 125 у Ліможі, Франція.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Українка отримала wild card в основу змагань від організаторів. Вона буде однією з найрейтинговіших тенісисток після нейтральної Єкатєріни Александрової (28).

Також на турнірі зіграє олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Белінда Бенчич, яка повертається після народження доньки.

Перші матчі у Ліможі будуть зіграні 8 грудня. Фінал запланований на 15 грудня.

Нагадаємо, востаннє Даяна перемагала ще на старті Олімпіади в Парижі. Після цього у неї була серія з шести поспіль поразок.

Нещодавно Ястремська перенесла операцію на носі. Як зазначає сама тенісистка, тепер їй стало легше дихати.