Ястремська отримала wild card на турнір WTA 125 у Франції
Даяна Ястремська
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Українська тенісистка Даяна Ястремська (33) зіграє в основній сітці турніру WTA 125 у Ліможі, Франція.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Українка отримала wild card в основу змагань від організаторів. Вона буде однією з найрейтинговіших тенісисток після нейтральної Єкатєріни Александрової (28).
Також на турнірі зіграє олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Белінда Бенчич, яка повертається після народження доньки.
Перші матчі у Ліможі будуть зіграні 8 грудня. Фінал запланований на 15 грудня.
Нагадаємо, востаннє Даяна перемагала ще на старті Олімпіади в Парижі. Після цього у неї була серія з шести поспіль поразок.
Нещодавно Ястремська перенесла операцію на носі. Як зазначає сама тенісистка, тепер їй стало легше дихати.