Ястремська поступилася "нейтральній" росіянці на турнірі в Токіо

Українська тенісистка Даяна Ястремська (28) завершила свої виступити на турнірі WTA у Токіо після поразки від "нейтральної" тенісисти Діани Шнайдер (19).

Гра тривала 1 годину 4 хвилини та завершилася з рахунком 3:6, 1:6.

Під час матчу Даяна Ястремська здійснила 1 подачу виліт, 3 помилки, а також відіграла 20 очок на подачі. Шнайдер у цьому матчі також зробила 1 подачу на виліт та 2 помилки.

Toray Pan Pacific Open Tennis – WTA Токіо 500

Токіо, Японія, хард

Призовий фонд – $1 064 510

Перше коло, 21 жовтня

Діана Шнайдер (нейтральна) – Даяна Ястремська (Україна) 6:3, 6:1.

Суперниці вже двічі зустрічалися на турнірах. 28 травня 2025 року Даяна перемогла Шнайдер на турнірі у Франції (7:5, 7:5), а у 2024 поступилася на змаганнях у Німеччині (2:6, 2:6).

