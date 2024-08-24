Українські підсумки кваліфікації US Open: є два приводи охнути від подиву

Останніми роками кваліфікація на US Open складалася для українок зі скрипом. За останні п'ять років квиток в основу витягла лише Дарія Снігур у позаминулому турнірі. Для порівняння, у 2014 та 2015 роках по три представники України вигравали відбіркові турніри.

Цього року маємо не лише щасливого переможця, а й, здається, автора унікального здобутку. Про все по порядку, і почнемо з фактів.

У кваліфікації US Open-2024 Україну представляли чотири тенісистки: Анастасія Соболєва, Катаріна Завацька (вилетіли в першому колі), Дар'я Снігур (друге коло) та Юлія Стародубцева (переможець).

Таким чином, українці пройшли кваліфікацію US Open в 23-й раз, що вивело американський мейджор на чисте друге місце за успішністю увертюр. Лідером тут виразно виступає пік ґрунтового сезону. У Парижі наші тенісисти 12 років поспіль проходять кваліфікацію.

Розкладка проходами українців з квалу в основу на мейджорах виглядає так:

17 — Wimbledon

22 — Australian Open

23 — US Open

27 — Roland Garros

Найболючішим можна вважати виліт на старті Катаріни Завацької. Дуже близький матч, у боротьбі та трьох сетах, але на виході — шоста поразка поспіль на US Open.

А ось поразку 20-річної дніпрянки Анастасії Соболєвої можна вважати взяттям чергової нової сходинки. Настя відзначила прем'єру на US Open (38-ма українка в Нью - Йорку) та зіграла лише другий поєдинок на рівні ВШ.

З гірким присмаком вийшов виліт у другому колі Дар'ї Снігур, яка за три чверті години віддала путівку у фінал скромній Прісціллі Хон (скромній, але в результаті учасниці основи). Втім, дивлячись на відсутність боротьби, причина поразки лежала не в тенісній площині. Як з'ясувалося пізніше в короткій бесіді з автором, за тиждень до старту Даша отримала мікро-травму і виступала з ризиком її посилити. Тому матч вона мужньо дограла і тепер присвятить час відновленню.

Getty Images

А ось Юлія Стародубцева стала автором унікального досягнення не лише в українському розрізі, а й взагалі в історії мейджорів. Вона пройшла четверту кваліфікацію ВШ поспіль, причому зробила це у межах одного сезону! За наявною у нас інформацією, таке раніше не вдавалося нікому. Про її пройдений шлях до заповітної основи ми розгорнуто поговорили для читачів Чемпіона гарячими слідами — одразу після непростого фіналу з британкою Кантал.

І ще один досить цікавий, на наш погляд, факт: десять українок задіяно в одиночному розряді US Open-2024. Це повторення рекорду, встановленого у 2009 році, коли у боротьбу за титул вступили також десять українок. Також цікаво, що ту "десятку" (Олена та Катерина Бондаренко, Кутузова, Коритцева, Лужанська, Савчук, Бейгельзімер, Бурячок, Вакуленко та Федак) та нинішню, через 15 років, представляють різні 20 спортсменок.

Найкращі українці за кількістю перемог у кваліфайні "Великих шоломів"

(після кваліфікації US Open-2024)

Юлія Бейгельзімер /38

Сергій Стаховський /36

Ілля Марченко /36

Леся Цуренко /36

Ольга Савчук /30

Олена Татаркова /26

Марина Заневська /23

Тетяна Перебийніс /22

Юлія Вакуленко /21

Катерина Байндл (Козлова) /20

Вікторія Кутузова /17

Юліана Федак /17

... Катаріна Завацька /14

... Дарія Снігур /14

... Юлія Стародубцева /12

Кількість проходів в основу через кваліфайн

1. Леся Цуренко /10

2. Ілля Марченко /8

3. Юлія Бейгельзімер /6

3. Сергій Стаховський / 6

5. Юлія Вакуленко /5

5. Тетяна Перебийніс /5

...

Юлія Стародубцева /4

Таким чином, в основній сітці виступатимуть сім представниць України: Марта Костюк (19-а сіяна), Еліна Світоліна (27), Даяна Ястремська (32), Катерина Байндл (pr, 86), Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Юлія Стародубцева.

До речі, це також представницький рекорд у Нью-Йорку. А точніше — повторення. Раніше таким потужним десантом ми висаджувалися на американський берег лише двічі: у 2015 та 2016 роках.

Ігор ГРАЧОВ для Чемпіона

Відповідальний редактор — Денис Шаховець