Я його ненавидів та зневажав: Киріос розповів про суперництво із Надалем

Австралійський тенісист Нік Киріос прокоментував своє суперництво із Рафаелем Надалем та зізнався, що почав ненавидіти іспанця за його майстерність.

Слова спортсмена наводить Eurosport.

"Я ненавидів та зневажав Надаля так сильно, як тільки це можна робити. Він був тим хлопцем, що постійно мене мотивував.

Якби я зараз грав з ним, то ставав би у глуху оборону та показав би свій найкращий теніс. Я не мав таких почуттів до Федерера або Джоковича.

В академіях всі боготворили його, а я не міг його стерпіти", – поділився думками Киріос.