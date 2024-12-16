Я його ненавидів та зневажав: Киріос розповів про суперництво із Надалем
Австралійський тенісист Нік Киріос прокоментував своє суперництво із Рафаелем Надалем та зізнався, що почав ненавидіти іспанця за його майстерність.
Слова спортсмена наводить Eurosport.
"Я ненавидів та зневажав Надаля так сильно, як тільки це можна робити. Він був тим хлопцем, що постійно мене мотивував.
Якби я зараз грав з ним, то ставав би у глуху оборону та показав би свій найкращий теніс. Я не мав таких почуттів до Федерера або Джоковича.
В академіях всі боготворили його, а я не міг його стерпіти", – поділився думками Киріос.
Протягом кар'єри австралієць зустрічався із Надалем дев'ять разів, шість з яких завершились перемогами іспанця.
Окрім того, тенісисти тричі грали проти одне одного на турнірах Big Slam – двічі сильнішим був Надаль.
Зазначимо, що Рафаель за свою кар'єру виграв 22 турніри Big Slam та 14 разів Ролан Гаррос.
Що стосується Киріоса, то на рахунку австралійця дві перемоги на турнірах Big Slam.
Раніше Еліна Світоліна прокоментувала рішення Надаля завершити кар'єру.