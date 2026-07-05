Бєлінська невдало стартувала на юніорському Вімблдоні, Сушкова знялася зі змагань
Софія Бєлінська
Junior Tennis Ukraine
15-річна українська тенісистка Софія Бєлінська поступилася на старті юніорського Вімблдона австрійці Анні Пірхер з рахунком 6:2, 5:7, 1:6.
17-річна Антоніна Сушкова знялася зі змагань ще до виходу на корт.
Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Перше коло, 5 липня
Софія Бєлінська (Україна) – Анна Пірхер (Австрія) 6:2, 5:7, 1:6
Минулого року Бєлінська стала чемпіонкою Вімблдона у віковій категорії U-14.
Таким чином, на в одиночному розряді юніорського Вімблдона залишилася тільки Поліна Скляр. 15-річна тенісистка 6 липня в матчі другого кола зустрінеться з представницею Ямайки Аліссою Джеймс.
Нагадаємо, що у стартовому матчі Вімблдона Скляр обіграла "нейтральну" Єкатерину Доценко.
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