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Збірна України визначилась зі складом на матч Кубку Девіса

Олександр Булава — 23 січня 2025, 20:15
Склад збірної України на матч Кубку Девіса
Олексій Крутих
ФТУ

Став відомий склад збірної України на матчеву зустріч у межах Першої Світової групи Кубку Девіса проти Тунісу.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

"Синьо-жовтих представлятимуть: Олександр Овчаренко, Віталій Сачко, Олексій Крутих, В’ячеслав Бєлінський та Владислав Орлов.

Матч пройде у столиці країни-суперниці Тунісі на кортах Courts de tennis de la cité nationale sportive el menzah.

31 січня ігри стартують об 11:00, 1 лютого – о 10:00 годині за київським часом.

Нагадаємо, у вересні "жовто-сині" з рахунком 1:3 поступилися Ізраїлю.

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