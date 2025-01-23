Збірна України визначилась зі складом на матч Кубку Девіса

Став відомий склад збірної України на матчеву зустріч у межах Першої Світової групи Кубку Девіса проти Тунісу.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

"Синьо-жовтих представлятимуть: Олександр Овчаренко, Віталій Сачко, Олексій Крутих, В’ячеслав Бєлінський та Владислав Орлов.

Матч пройде у столиці країни-суперниці Тунісі на кортах Courts de tennis de la cité nationale sportive el menzah.

31 січня ігри стартують об 11:00, 1 лютого – о 10:00 годині за київським часом.

Нагадаємо, у вересні "жовто-сині" з рахунком 1:3 поступилися Ізраїлю.