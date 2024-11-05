Без Джоковича, але з новачком. Визначилися всі учасники Підсумкового турніру ATP 2024

Через травму Новака Джоковича остаточно визначився склад учасників на фінальний турнір ATP Finals 2024. Останніми трьома учасниками стали Каспер Рууд, Алекс де Мінор і Андрєй Рубльов.

Цю інформацію підтверджує офіційний сайт ATP.

До них приєднаються Яннік Сіннер, Александр Звєрєв, Карлос Алькарас, Даніїл Медведєв та Тейлор Фрітц, які подолали кваліфікаційний бар'єр раніше.

Норвежець Рууд повертається на Підсумковий турнір ATP, де досяг фіналу у 2022 році. Де Мінор дебютуватиме в турнірі та стане першим австралійським гравцем у сезонному фіналі з 2004 року, коли туди вийшов Ллейтон Г'юїтт. Рубльов, у свою чергу, вже п’ятий рік поспіль братиме участь у цьому престижному турнірі.

Цьогорічний турнір пропонує рекордний призовий фонд у $15,25 мільйона, а переможець зможе заробити до $4,8 мільйона, якщо виграє всі матчі.

Підсумковий турнір ATP відбудеться з 10 по 17 листопада.