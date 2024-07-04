Неймовірний камбек Костюк, впевнена перемога Світоліної, Снігур зачохлила ракетку: результати українок у другому колі Вімблдону

У четвертий день Вімблдону-2024 свої матчі другого кола в жіночому одиночному розряді зіграли три українські тенісистки.

Розпочала день для українок Марта Костюк, суперницею якої стала 30-річна австралійка Дарія Севілл. Дівчата влаштували справжній трилер за усіма законами драматичного жанру.

Перший сет пройшов у рівній боротьбі, для перемоги в партії австралійці вистачило одного брейку в 5 геймі.

Партія №2 Костюк розпочала далі нема куди — двічі віддала свою подачу, рахунок став 0:3. Надалі дівчата влаштували атракціон щедрості й почали віддавали власну подачу суперниці. За рахунку 2:5 Севілл вийшла подавати на матч, але Костюк все знайшла в собі сили та переламала хід усього поєдинку: спочатку відіграла 2 брейки, потім знову виграла свою подачу — австралійка вдруге подавала на матч, але 22-річна киянка вистояла. Причому австрілійка мала матчбол. На тай-брейку психологічна перевага вже була на боці Костюк. 7:6 (7:2) та 1:1 за сетами.

У третій партії Костюк увесь час була попереду, віддала дві подачі, а виграла в суперниці три. Перший матчбол українка не реалізувала за рахунку 5:4 на подачі Севілл, ще чотири на власній, але все ж дотиснула непоступливу австралійку та вийшла в третє коло турніру. Матч тривав 3 години та 12 хвилин.

Костюк вдруге зіграє в третьому колі на Вімблдоні, далі нього киянка ще не грала. Суперницею в наступному раунді стане американка Медісон Кіз (13). Дівчата грали лише раз, на торішньому Вімблдоні. Перемогла Кіз у двох сетах.

Марта Костюк (Україна) — Дарія Севілл (Австралія) 4:6, 7:6 (2), 6:4

Дар'я Снігур (130) протистояла представниці Латвії Альоні Остапенко (14). 22-річна українка вперше зустрічалася з тріумфаторкою Ролан Гаррос, однак протиставити титулованій суперниці майже нічого не змогла.

У першому сеті Снігур, яка вперше зіграла в основній сітці Вімблдона, взяла три гейми, а другу партію віддала чисто. Цікаво, що це перша поразка Снігур у чотирьох поєдинках проти представниць двадцятки найкращих у рейтингу WTA.

Дар'я Снігур (Україна) — Альона Остапенко (Латвія) 3:6, 0:6

Еліна Світоліна (21) через перенесення матчу проти польки Магди Лінетт мала досить небагато часу на відпочинок. Утім, це не завадило їй продемонструвати свій клас на фоні німкені Юле Німаєр (90).

У першому сеті українка швидко зробила брейк, повівши 2:0, однак вже в наступному геймі віддала свою подачу суперниці. Та все ж таки вирівняти гру Німаєр не змогла, ще один брейк дозволив Світоліній забрати першу партію.

Другий сет Еліна могла вигравати ще більш впевнено, не програвши жодної власної подачі й зробивши два брейки. Проте за рахунку 2:5 Німаєр не здалася і взяла два гейми поспіль, у тому числі на подачі українки, дещо повернувши інтригу в гру.

Однак це був максимум, на який спромоглася німкеня. Світоліна виборола путівку в третє коло, де їй протистоятиме 29-річна туніська тенісистка Унс Джабір. Раніше тенісистки п'ять разів зустрічалися на корті, Еліна здобула чотири перемоги.

Еліна Світоліна (Україна) — Юле Німаєр (Німеччина) 6:3, 6:4