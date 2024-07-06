Світоліна зіграє проти Жабер у третьому колі Вімблдона-2024

Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) зіграє проти представниці Тунісу Онс Жабер (10) у третьому колі Вімблдона-2024.

Також сьогодні, 6 червня, відбудеться матч другого кола парного розряду Вімблдона за участі Надії Кіченок.

Розклад матчів українок 6 липня

Третє коло

17:30* Еліна Світоліна (21, Україна) — Онс Жабер (10, Туніс) — центральний корт, другий запуск.

Парний розряд (Друге коло)

17:30* Надія Кіченок/Тімеа Бабош (Україна/Угорщина) — Ніколь Меліхар-Мартінес/Еллен Перес (США/Австралія) — корт №5, третій запуск.

* — час орієнтовний, залежно від попередніх матчів.

Нагадаємо, на торішньому турнірі Світоліна зупинилася за крок від титулу — українка поступилася у фіналі чешці Маркеті Вондроушовій, яка неочікувано програла у першому колі цьогорічного трав'яного мейджору.