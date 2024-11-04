Названі дві останні збірні, які зіграють на United Cup

Збірні Аргентини та Хорватії зіграють на United Cup-2025.

Про це повідомляє журналіст Міхал Самульські.

За Аргентину зіграють 31 ракетка світу Томас Мартін Етчеверрі та №74 Надя Подороска. За Хорватію виступлять №96 Борна Чорич і №18 Донна Векич. Аргентина потрапила в групу F з Великою Британією та Австралією, Хорватія – в групу A зі США та Канадою.

Турнір відбудеться в Перті та Сіднеї з 27 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року. Переможці та дві найкращі збірні, що посіли 2 місця, утворять пари плейоф. Формат зустрічей між командами включатиме один одиночний матч між чоловіками, один між жінками і зустріч змішаного парного розряду.

Минулого сезону титул виграла команда Німеччини, яка у фіналі здолала збірну Польщі.