United Cup-2027: 18 збірних дізналися суперників на першому турнірі нового сезону
Відбулося жеребкування п'ятого розіграшу командного United Cup-2027, який пройде в австралійських Перті та Сіднеї з 1 по 10 січня наступного року.
У ньому візьмуть участь 18 національних збірних, що розділені на 6 груп по 3 команди. Кожна зустріч між збірними складатиметься з трьох матчів – чоловічого одиночного, жіночого одиночного та змішаного парного розряду.
До чвертьфіналу вийдуть переможці шести груп, а також по одній найкращій команді серед тих, що посіли другі місця в Перті та Сіднеї. Надалі вони визначать чемпіона за олімпійською системою.
Перт (RAC Arena, 1-5 січня)
Група А
- США
- Хорватія
- Казахстан
Група С
- Канада
- Італія
- Данія
Група Е
- Польща
- Німеччина
- Швейцарія
Сідней (Ken Rosewall Arena, 2-6 січня)
Група В
- Чехія
- Греція
- Угорщина
Група D
- Франція
- Австралія
- Велика Британія
Група F
- Бельгія
- Іспанія
- Аргентина
Призовий фонд турніру становитиме щонайменше 12 мільйонів доларів США. Учасники також зможуть заробити до 500 рейтингових очок ATP і WTA.
Нагадаємо, що чинними чемпіонами United Cup є збірна Польщі, яка у фіналі 2026 року перемогла Швейцарію.