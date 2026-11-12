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United Cup-2027: 18 збірних дізналися суперників на першому турнірі нового сезону

Станіслав Матусевич — 12 листопада 2026, 14:51
United Cup-2027: 18 збірних дізналися суперників на першому турнірі нового сезону

Відбулося жеребкування п'ятого розіграшу командного United Cup-2027, який пройде в австралійських Перті та Сіднеї з 1 по 10 січня наступного року.

У ньому візьмуть участь 18 національних збірних, що розділені на 6 груп по 3 команди. Кожна зустріч між збірними складатиметься з трьох матчів – чоловічого одиночного, жіночого одиночного та змішаного парного розряду.

До чвертьфіналу вийдуть переможці шести груп, а також по одній найкращій команді серед тих, що посіли другі місця в Перті та Сіднеї. Надалі вони визначать чемпіона за олімпійською системою.

Перт (RAC Arena, 1-5 січня)

Група А

  • США
  • Хорватія
  • Казахстан

Група С

  • Канада
  • Італія
  • Данія

Група Е

  • Польща
  • Німеччина
  • Швейцарія

Сідней (Ken Rosewall Arena, 2-6 січня)

Група В

  • Чехія
  • Греція
  • Угорщина

Група D

  • Франція
  • Австралія
  • Велика Британія

Група F

  • Бельгія
  • Іспанія
  • Аргентина

Призовий фонд турніру становитиме щонайменше 12 мільйонів доларів США. Учасники також зможуть заробити до 500 рейтингових очок ATP і WTA.

Нагадаємо, що чинними чемпіонами United Cup є збірна Польщі, яка у фіналі 2026 року перемогла Швейцарію.

United Cup

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