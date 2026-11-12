United Cup-2027: 18 збірних дізналися суперників на першому турнірі нового сезону

Відбулося жеребкування п'ятого розіграшу командного United Cup-2027, який пройде в австралійських Перті та Сіднеї з 1 по 10 січня наступного року.

У ньому візьмуть участь 18 національних збірних, що розділені на 6 груп по 3 команди. Кожна зустріч між збірними складатиметься з трьох матчів – чоловічого одиночного, жіночого одиночного та змішаного парного розряду.

До чвертьфіналу вийдуть переможці шести груп, а також по одній найкращій команді серед тих, що посіли другі місця в Перті та Сіднеї. Надалі вони визначать чемпіона за олімпійською системою.

Перт (RAC Arena, 1-5 січня)

Група А

США

Хорватія

Казахстан

Група С

Канада

Італія

Данія

Група Е

Польща

Німеччина

Швейцарія

Сідней (Ken Rosewall Arena, 2-6 січня)

Група В

Чехія

Греція

Угорщина

Група D

Франція

Австралія

Велика Британія

Група F

Бельгія

Іспанія

Аргентина

Призовий фонд турніру становитиме щонайменше 12 мільйонів доларів США. Учасники також зможуть заробити до 500 рейтингових очок ATP і WTA.

Нагадаємо, що чинними чемпіонами United Cup є збірна Польщі, яка у фіналі 2026 року перемогла Швейцарію.