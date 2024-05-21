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Урсу поступився в першому раунді парного розряду Челленджера в Грузії

Владислав Уткін — 21 травня, 15:48
Урсу поступився в першому раунді парного розряду Челленджера в Грузії

Український тенісист Вадим Урсу (344) у парі з казахстанцем Григорієм Ломакіним (810) програли канадцю Келсі Стівенсону (1705) та таїландцю Пручію Ісаро (1082) в першому колі Челленджера в Качреті (Грузія).

Поєдинок завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Пара українця двічі подала навиліт, допустила три подвійні помилки та використала 1 з 2 брейк-пойнтів.

ATP Challenger
Качребі, Грузія
Ґрунт
Призовий фонд — €41,000
Парний розряд, перше коло
21 травня

Келсі Стівенсон (Канада)/Пручія Ісаро (Таїланд) — Вадим Урсу (Україна)/Григорій Ломакін (Казахстан) 6:4, 6:3

Напередодні Урсу більш успішно стартував у одиночному розряді турніру, здолавши іспанця Альберто Баррозо Кампоса.


ATP Challenger Tour Вадим Урсу

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