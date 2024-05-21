Урсу поступився в першому раунді парного розряду Челленджера в Грузії

Український тенісист Вадим Урсу (344) у парі з казахстанцем Григорієм Ломакіним (810) програли канадцю Келсі Стівенсону (1705) та таїландцю Пручію Ісаро (1082) в першому колі Челленджера в Качреті (Грузія).

Поєдинок завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Пара українця двічі подала навиліт, допустила три подвійні помилки та використала 1 з 2 брейк-пойнтів.

ATP Challenger

Качребі, Грузія

Ґрунт

Призовий фонд — €41,000

Парний розряд, перше коло

21 травня

Келсі Стівенсон (Канада)/Пручія Ісаро (Таїланд) — Вадим Урсу (Україна)/Григорій Ломакін (Казахстан) 6:4, 6:3

Напередодні Урсу більш успішно стартував у одиночному розряді турніру, здолавши іспанця Альберто Баррозо Кампоса.



