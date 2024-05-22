Урсу не зміг пройти у чвертьфінал Челленджера в Грузії

Український тенісист Вадим Урсу (344) зазнав поразки від господаря турніру Александра Бакші (906) в другому колі Челленджера в Качреті, Грузія.

Поєдинок завершився з рахунком 6:2, 6:4.

Українець 6 раз подав навиліт, допустив 5 подвійних помилок та використав 1 з 3 брейк-пойнтів.

ATP Challenger

Качребі, Грузія

Ґрунт

Призовий фонд — €41,000

Дурге коло, 22 травня

Александр Бакші (Грузія) — Вадим Урсу (Україна) 6:2, 6:4

Нагадаємо, у першому раунді Урсу здолав іспанця Альберто Баррозо Кампоса (381).

Раніше ми повідомляли про прогрес Урсу, який вчергове оновив особистий рекорд, піднявшись на 344 сходинку рейтинга ATP.