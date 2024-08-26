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Світоліна: Хотіла б відсвяткувати 30-річчя перемогою на US Open

Ігор Чернявський — 26 серпня, 10:30
Світоліна: Хотіла б відсвяткувати 30-річчя перемогою на US Open
Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна хотіла б відсвяткувати свій 30-й день народження перемогою на Відкритому чемпіонаті США-2024.

Про це вона розповіла в подкасті Match Point Canada. Її слова наводить "Великий теніс України".

"Звичайно, перемога в Нью-Йорку на US Open — це щось таке, чого б я хотіла (сміється). Після Нью-Йорка я їду до Києва і святкуватиму там разом зі своїми друзями. Подивимося, якою буде ситуація, але для мене провести день народження в Україні — це було б дуже особливо. Провести час із рідними та близькими — це неймовірна можливість для мене", — сказала Світоліна.

12 вересня Еліні виповниться 30 років, фінал жіночого розряду US Open відбудеться чотирма днями раніше. В першому колі турніру Світоліна зіграє проти аргентинки Марії Лурдес Карле (83).

Еліна Світоліна US Open-2024

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