Костюк програла у третьому колі парного розряду Вімблдона-2024

Українська тенісистка Марта Костюк та Єлена-Габріела Русе з Румунії поступилися канадці Габріелі Дабровскі та новозеландці Ерін Раутліфф у третьому колі парного розряду Вімблдона-2024.

Поєдинок тривав 1 годину 9 хвилин й завершився з рахунком 6:3, 6:1. Пара українки жодного разу не подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та не використала жодного із 7 брейкпойнтів.

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Трава, парний розряд,

Третє коло, 7 липня

Габріела Дабровскі (Канада)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) — Марта Костюк (Україна)/Єлена-Габріела Русе (Румунія) 6:3, 6:1

Нагадаємо, напередодні Костюк також поступилась у третьому колі в одиночному розряді.