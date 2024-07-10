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Костюк програла у третьому колі парного розряду Вімблдона-2024

Микола Дендак — 10 липня, 00:29
Костюк програла у третьому колі парного розряду Вімблдона-2024

Українська тенісистка Марта Костюк та Єлена-Габріела Русе з Румунії поступилися канадці Габріелі Дабровскі та новозеландці Ерін Раутліфф у третьому колі парного розряду Вімблдона-2024.

Поєдинок тривав 1 годину 9 хвилин й завершився з рахунком 6:3, 6:1. Пара українки жодного разу не подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та не використала жодного із 7 брейкпойнтів.

Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Призовий фонд — £50,000,000
Трава, парний розряд,
Третє коло, 7 липня

Габріела Дабровскі (Канада)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) Марта Костюк (Україна)/Єлена-Габріела Русе (Румунія) 6:3, 6:1

Нагадаємо, напередодні Костюк також поступилась у третьому колі в одиночному розряді.

Wimbledon Марта Костюк Єлена Габріела Русе Вімблдон-2024

Марта Костюк

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