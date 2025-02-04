Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Збірна України дізналася потенційних суперників у Кубку Девіса

4 лютого 2025, 13:52
Збірна України з тенісу
Збірна України з тенісу
Федерація тенісу України

Міжнародна тенісна федерація ITF опублікувала новий рейтинг чоловічих збірних. Після поразки від команди Тунісу збірна України опустилася на 5 рядків і посідає у ньому 40 позицію.

Наступний матч, уже у Другій світовій групі, українці зіграють у вересні. Наша команда боротиметься за вихід до плейоф Першої світової групи. Разом з Україною гратимуть 12 збірних, які також програли свої матчі на цьому етапі, та 13 команд, які виграли свої матчі у Плей-оф Другої світової групи. 

Україна посідає серед 26 команд найвищу позицію у рейтингу, тому у наступному протистоянні буде сіяною та зіграє з однією з 13 несіяних збірних. Дата жеребкування поки невідома.

Можливі суперники збірної України:

  • Гонконг
  • Барбадос
  • Грузія
  • ПАР
  • Сальвадор
  • Естонія
  • Того
  • Китай
  • Словенія
  • Парагвай
  • Кіпр
  • Домініканська республіка
  • Бенін
Кубок Девіса Збірна України з тенісу

Кубок Девіса

Скандал на Кубку Девіса: гравця збірної Чилі вдарили в обличчя та дискваліфікували
Збірна України поступилася Тунісу у матчі плейоф Кубка Девіса
Овчаренко здобув першу перемогу в складі збірної України
Француз і бразилець влаштували сутичку після матчу Кубку Девіса
Україна зрівняла рахунок у матчі плейоф Кубка Девіса з Тунісом

Останні новини