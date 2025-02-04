Збірна України дізналася потенційних суперників у Кубку Девіса
4 лютого 2025, 13:52
Збірна України з тенісу
Федерація тенісу України
Міжнародна тенісна федерація ITF опублікувала новий рейтинг чоловічих збірних. Після поразки від команди Тунісу збірна України опустилася на 5 рядків і посідає у ньому 40 позицію.
Наступний матч, уже у Другій світовій групі, українці зіграють у вересні. Наша команда боротиметься за вихід до плейоф Першої світової групи. Разом з Україною гратимуть 12 збірних, які також програли свої матчі на цьому етапі, та 13 команд, які виграли свої матчі у Плей-оф Другої світової групи.
Україна посідає серед 26 команд найвищу позицію у рейтингу, тому у наступному протистоянні буде сіяною та зіграє з однією з 13 несіяних збірних. Дата жеребкування поки невідома.
Можливі суперники збірної України:
- Гонконг
- Барбадос
- Грузія
- ПАР
- Сальвадор
- Естонія
- Того
- Китай
- Словенія
- Парагвай
- Кіпр
- Домініканська республіка
- Бенін