Вісім представників перших десяток рейтингів АТР і WTA зіграють на United Cup 2026

Станіслав Матусевич — 13 листопада 2025, 13:33
Організатори турніру United Cup 2026 оголосили попередні заявки збірних, які з 2 по 11 січня наступного року в австралійських Перті та Сіднеї поборються за трофей.

Про це повідомляє офіційний сайт АТР.

Особливо виділяється заявка минулорічних чемпіонів турніру, збірної США, за яку виступлять третій номер рейтингу WTA Коко Гофф і шостий серед чоловіків Тейлор Фрітц.

Заявки збірних на United Cup 2026

США (1)

  • Тейлор Фрітц (№6 АТР)
  • Маккензі Макдональд (№131 АТР)
  • Крістіан Гаррісон (№15 АТР у парі)
  • Коко Гофф (№3 WTA)
  • Варвара Лепченко (№154 WTA)
  • Ніколь Мелікар-Мартінес (№18 WTA в парі)

Канада (2)

  • Фелікс Оже-Альяссім (№8 АТР)
  • Алексіс Галарно (№188 АТР)
  • Клів Гарпер (№88 АТР у парі)
  • Вікторія Мбоко (№18 WTA)
  • Кайла Кросс (№241 WTA)
  • Габріела Дабровскі (№10 WTA в парі)

Італія (3)

  • Флавіо Коболлі (№22 АТР)
  • Андреа Пеллегріно (№140 АТР)
  • Андреа Вавассорі (№14 АТР у парі)
  • Жасмін Паоліні (№8 WTA)
  • Нурія Бранкаччо (№152 WTA)
  • Сара Еррані (№3 WTA в парі)

Австралія (4)

  • Алекс де Мінор (№7 АТР)
  • Джейсон Кублер (№190 АТР)
  • Джон-Патрік Сміт (№45 АТР у парі)
  • Мая Джойнт (№32 WTA)
  • Меддісон Інгліс (№175 WTA)
  • Сторм Гантер (№33 WTA в парі)

Велика Британія (5)

  • Джек Дрейпер (№10 АТР)
  • Біллі Гарріс (№124 АТР)
  • Ллойд Гласспул (№1 АТР у парі)
  • Емма Радукану (№29 WTA)
  • Мінге Сюй (№257 WTA)
  • Олівія Ніколлс (№26 WTA в парі)

Німеччина (6)

  • Александер Звєрєв (№3 АТР)
  • Патрік Заграй (№246 АТР)
  • Кевін Кравіц (№11 АТР у парі)
  • Єва Лис (№40 WTA)
  • Лаура Зігемунд (№46 WTA)
  • Міна Ходжич (№465 WTA)

Бельгія

  • Зізу Бергс (№43 АТР)
  • Кіммер Коппеянс (№205 АТР)
  • Сандер Жілле (№49 АТР у парі)
  • Елізе Мертенс (№20 WTA)
  • Грет Міннен (№122 WTA)
  • Лара Сальден (№110 WTA в парі)

Франція

  • Артур Ріндеркнех (№29 АТР)
  • Жоффре Бланкано (№254 АТР)
  • Едуар Роже-Васслен (№17 АТР у парі)
  • Лоїс Буассон (№36 WTA)
  • Леолія Жанжан (№106 WTA)
  • Тіантсоа Ракотоманга Ражаона (№123 WTA)

Польща

  • Губерт Гуркач (№47 АТР)
  • Даніель Міхальскі (№257 АТР)
  • Ян Зеліньскі (№34 АТР у парі)
  • Іга Швьонтек (№2 WTA)
  • Катажина Кава (№124 WTA)
  • Катажина Пітер (№59 WTA)

Іспанія

  • Хауме Муньяр (№36 АТР)
  • Карлос Табернер (№104 АТР)
  • Іньїго Сервантес (№103 АТР у парі)
  • Джессіка Бузас Манейро (№42 WTA)
  • Андреа Ласаро Гарсія (№182 WTA)
  • Івонн Кавальє Реймерс (№107 WTA в парі)

Чехія

  • Якуб Меншик (№19 АТР)
  • Далібор Сврчіна (№86 АТР)
  • Адам Павласек (№53 АТР у парі)
  • Барбора Крейчикова (№65 WTA)
  • Лінда Фругвіртова (№137 WTA)
  • Міріам Скох (№66 WTA в парі)

Греція

  • Стефанос Циципас (№34 АТР)
  • Стефанос Сакелларідіс (№276 АТР)
  • Петрос Циципас (№219 АТР у парі)
  • Марія Саккарі (№52 WTA)
  • Деспіна Папаміхаїл (№172 WTA)
  • Сафо Сакелларіді (№143 WTA в парі)

Японія

  • Шінтаро Мочідзукі (№92 АТР)
  • Ясутака Учіяма (№306 АТР)
  • Наомі Осака (№16 WTA)
  • Нао Хібіно (№186 WTA)

Аргентина

  • Себастіан Баес (№45 АТР)
  • Марко Трунхельїті (№136 АТР)
  • Гвідо Андреоцці (№33 АТР у парі)
  • Солана Сьєрра (№66 WTA)
  • Марія Лурдес Карле (№128 WTA)
  • Ніколь Фосса Уерго (№110 WTA в парі)

Нідерланди

  • Таллон Грікспор (№25 АТР)
  • Гай ден Оуден (№161 АТР)
  • Давид Пел (№29 АТР у парі)
  • Сюзан Ламенс (№87 WTA)
  • Ева Веддер (№235 WTA)
  • Демі Схюрс (№21 WTA в парі)

Швейцарія

  • Стен Вавринка (№157 ATP)
  • Якуб Пауль (№328 АТР)
  • Лука Кастельнуово (№402 АТР)
  • Белінда Бенчич (№11 WTA)
  • Селін Неф (№266 WTA)
  • Наїма Карамоко (№155 WTA в парі)

Норвегія

  • Каспер Рууд (№12 АТР)
  • Віктор Дурасович (№243 АТР)
  • Мален Хельго (№478 WTA)
  • Астрід Бруне Ольсен (№804 WTA)
  • Ульріке Ейккері (№38 WTA в парі)

Китай

  • Чжан Чжичжень (№60 АТР)
  • Те Рігеле (№663 АТР)
  • Ван Аоран (№247 АТР у парі)
  • Чжу Лінь (№50 WTA)
  • Ю Сяоді (№285 WTA)

Нагадаємо, що напередодні Тейлор Фрітц поступився лідеру світового рейтингу іспанцю Карлосу Алькарасу в другому турі Підсумкового турніру. 13 листопада американцю потрібна перемога над австралійцем Алексом де Мінором заради виходу в півфінал ATP Finals. 

