Вісім представників перших десяток рейтингів АТР і WTA зіграють на United Cup 2026
Організатори турніру United Cup 2026 оголосили попередні заявки збірних, які з 2 по 11 січня наступного року в австралійських Перті та Сіднеї поборються за трофей.
Про це повідомляє офіційний сайт АТР.
Особливо виділяється заявка минулорічних чемпіонів турніру, збірної США, за яку виступлять третій номер рейтингу WTA Коко Гофф і шостий серед чоловіків Тейлор Фрітц.
Заявки збірних на United Cup 2026
США (1)
- Тейлор Фрітц (№6 АТР)
- Маккензі Макдональд (№131 АТР)
- Крістіан Гаррісон (№15 АТР у парі)
- Коко Гофф (№3 WTA)
- Варвара Лепченко (№154 WTA)
- Ніколь Мелікар-Мартінес (№18 WTA в парі)
Канада (2)
- Фелікс Оже-Альяссім (№8 АТР)
- Алексіс Галарно (№188 АТР)
- Клів Гарпер (№88 АТР у парі)
- Вікторія Мбоко (№18 WTA)
- Кайла Кросс (№241 WTA)
- Габріела Дабровскі (№10 WTA в парі)
Італія (3)
- Флавіо Коболлі (№22 АТР)
- Андреа Пеллегріно (№140 АТР)
- Андреа Вавассорі (№14 АТР у парі)
- Жасмін Паоліні (№8 WTA)
- Нурія Бранкаччо (№152 WTA)
- Сара Еррані (№3 WTA в парі)
Австралія (4)
- Алекс де Мінор (№7 АТР)
- Джейсон Кублер (№190 АТР)
- Джон-Патрік Сміт (№45 АТР у парі)
- Мая Джойнт (№32 WTA)
- Меддісон Інгліс (№175 WTA)
- Сторм Гантер (№33 WTA в парі)
Велика Британія (5)
- Джек Дрейпер (№10 АТР)
- Біллі Гарріс (№124 АТР)
- Ллойд Гласспул (№1 АТР у парі)
- Емма Радукану (№29 WTA)
- Мінге Сюй (№257 WTA)
- Олівія Ніколлс (№26 WTA в парі)
Німеччина (6)
- Александер Звєрєв (№3 АТР)
- Патрік Заграй (№246 АТР)
- Кевін Кравіц (№11 АТР у парі)
- Єва Лис (№40 WTA)
- Лаура Зігемунд (№46 WTA)
- Міна Ходжич (№465 WTA)
Бельгія
- Зізу Бергс (№43 АТР)
- Кіммер Коппеянс (№205 АТР)
- Сандер Жілле (№49 АТР у парі)
- Елізе Мертенс (№20 WTA)
- Грет Міннен (№122 WTA)
- Лара Сальден (№110 WTA в парі)
Франція
- Артур Ріндеркнех (№29 АТР)
- Жоффре Бланкано (№254 АТР)
- Едуар Роже-Васслен (№17 АТР у парі)
- Лоїс Буассон (№36 WTA)
- Леолія Жанжан (№106 WTA)
- Тіантсоа Ракотоманга Ражаона (№123 WTA)
Польща
- Губерт Гуркач (№47 АТР)
- Даніель Міхальскі (№257 АТР)
- Ян Зеліньскі (№34 АТР у парі)
- Іга Швьонтек (№2 WTA)
- Катажина Кава (№124 WTA)
- Катажина Пітер (№59 WTA)
Іспанія
- Хауме Муньяр (№36 АТР)
- Карлос Табернер (№104 АТР)
- Іньїго Сервантес (№103 АТР у парі)
- Джессіка Бузас Манейро (№42 WTA)
- Андреа Ласаро Гарсія (№182 WTA)
- Івонн Кавальє Реймерс (№107 WTA в парі)
Чехія
- Якуб Меншик (№19 АТР)
- Далібор Сврчіна (№86 АТР)
- Адам Павласек (№53 АТР у парі)
- Барбора Крейчикова (№65 WTA)
- Лінда Фругвіртова (№137 WTA)
- Міріам Скох (№66 WTA в парі)
Греція
- Стефанос Циципас (№34 АТР)
- Стефанос Сакелларідіс (№276 АТР)
- Петрос Циципас (№219 АТР у парі)
- Марія Саккарі (№52 WTA)
- Деспіна Папаміхаїл (№172 WTA)
- Сафо Сакелларіді (№143 WTA в парі)
Японія
- Шінтаро Мочідзукі (№92 АТР)
- Ясутака Учіяма (№306 АТР)
- Наомі Осака (№16 WTA)
- Нао Хібіно (№186 WTA)
Аргентина
- Себастіан Баес (№45 АТР)
- Марко Трунхельїті (№136 АТР)
- Гвідо Андреоцці (№33 АТР у парі)
- Солана Сьєрра (№66 WTA)
- Марія Лурдес Карле (№128 WTA)
- Ніколь Фосса Уерго (№110 WTA в парі)
Нідерланди
- Таллон Грікспор (№25 АТР)
- Гай ден Оуден (№161 АТР)
- Давид Пел (№29 АТР у парі)
- Сюзан Ламенс (№87 WTA)
- Ева Веддер (№235 WTA)
- Демі Схюрс (№21 WTA в парі)
Швейцарія
- Стен Вавринка (№157 ATP)
- Якуб Пауль (№328 АТР)
- Лука Кастельнуово (№402 АТР)
- Белінда Бенчич (№11 WTA)
- Селін Неф (№266 WTA)
- Наїма Карамоко (№155 WTA в парі)
Норвегія
- Каспер Рууд (№12 АТР)
- Віктор Дурасович (№243 АТР)
- Мален Хельго (№478 WTA)
- Астрід Бруне Ольсен (№804 WTA)
- Ульріке Ейккері (№38 WTA в парі)
Китай
- Чжан Чжичжень (№60 АТР)
- Те Рігеле (№663 АТР)
- Ван Аоран (№247 АТР у парі)
- Чжу Лінь (№50 WTA)
- Ю Сяоді (№285 WTA)
Нагадаємо, що напередодні Тейлор Фрітц поступився лідеру світового рейтингу іспанцю Карлосу Алькарасу в другому турі Підсумкового турніру. 13 листопада американцю потрібна перемога над австралійцем Алексом де Мінором заради виходу в півфінал ATP Finals.