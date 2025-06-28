Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Теніс

Одна українка зіграє стартовий матч у перший день Вімблдону: відомий час

Станіслав Матусевич — 28 червня 2025, 12:32
Одна українка зіграє стартовий матч у перший день Вімблдону: відомий час
Еліна Світоліна
Getty images

Еліна Світоліна (14) єдиною з українок зіграє свій стартовий матч у перший день Вімблдону.

Перша ракетка України проведе зустріч із угоркою Анною Бондар (75). Місяць тому на Ролан Гаррос суперниці провели єдиний очний поєдинок, Світоліна виявилася сильнішою у двох сетах.

Розклад матчу українки на Вімблдоні на 30 червня

Wimbledon – Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £21,902,000
Перше коло одиночного розряду

13:00. Еліна Світоліна (Україна) – Анна Бондар (Угорщина), корт Court 18, 1-м запуском.

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що чотири українки дізналися суперниць по першому колу Вімблдону.

Grand Slam WTA Еліна Світоліна Анна Бондар Вімблдон-2025

Еліна Світоліна

Вімблдон – головний турнір світового тенісу
Світоліна та ще три українки отримали перших суперниць в основній сітці Вімблдону
Світоліна підкорила фанатів стильною фотосесію перед стартом Вімблдону
Лише одна несподіванка: стали відомі всі півфіналістки на турнірі в Бад-Гомбурзі
Світоліна не змогла вийти у чвертьфінал турніру WTA 500 у Бад-Гомбурзі

Останні новини