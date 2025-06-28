Одна українка зіграє стартовий матч у перший день Вімблдону: відомий час
Еліна Світоліна
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Еліна Світоліна (14) єдиною з українок зіграє свій стартовий матч у перший день Вімблдону.
Перша ракетка України проведе зустріч із угоркою Анною Бондар (75). Місяць тому на Ролан Гаррос суперниці провели єдиний очний поєдинок, Світоліна виявилася сильнішою у двох сетах.
Розклад матчу українки на Вімблдоні на 30 червня
Wimbledon – Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £21,902,000
Перше коло одиночного розряду
13:00. Еліна Світоліна (Україна) – Анна Бондар (Угорщина), корт Court 18, 1-м запуском.
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
Нагадаємо, що чотири українки дізналися суперниць по першому колу Вімблдону.