П'ятеро українок виступлять в основній сітці парного розряду на Вімблдоні
Марта Костюк
П'ять українських тенісисток зіграють в основній сітці парного розряду Вімблдону, третього турніру Grand Slam у сезоні.
Про це повідомляє портал Великий теніс України.
Основна сітка Вімблдону:
- Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія)
- Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія)
- Надія Кіченок (Україна)/Юлія Стародубцева (Україна)
- Даяна Ястремська (Україна)/Бібіане Схофс (Нідерланди)
Поточного сезону змагання на трав'яних кортах Вімблдону проходитимуть з 30 червня по 13 липня.
Нагадаємо, що Людмила Кіченок разом із новозеландкою Ерін Раутліфф продовжують виступи на турнірі серії WTA 500 у Берліні. 20 червня о 12:30 вони зіграють чвертьфінальний поєдинок проти дуету Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія).