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П'ятеро українок виступлять в основній сітці парного розряду на Вімблдоні

Станіслав Матусевич — 20 червня 2025, 10:46
П'ятеро українок виступлять в основній сітці парного розряду на Вімблдоні
Марта Костюк
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П'ять українських тенісисток зіграють в основній сітці парного розряду Вімблдону, третього турніру Grand Slam у сезоні. 

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

Основна сітка Вімблдону:

  • Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія)
  • Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія)
  • Надія Кіченок (Україна)/Юлія Стародубцева (Україна)
  • Даяна Ястремська (Україна)/Бібіане Схофс (Нідерланди)

Поточного сезону змагання на трав'яних кортах Вімблдону проходитимуть з 30 червня по 13 липня.

Нагадаємо, що Людмила Кіченок разом із новозеландкою Ерін Раутліфф продовжують виступи на турнірі серії WTA 500 у Берліні. 20 червня о 12:30 вони зіграють чвертьфінальний поєдинок проти дуету Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія).

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Марта Костюк

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