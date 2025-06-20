П'ятеро українок виступлять в основній сітці парного розряду на Вімблдоні

П'ять українських тенісисток зіграють в основній сітці парного розряду Вімблдону, третього турніру Grand Slam у сезоні.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

Основна сітка Вімблдону:

Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія)

Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія)

Надія Кіченок (Україна)/Юлія Стародубцева (Україна)

Даяна Ястремська (Україна)/Бібіане Схофс (Нідерланди)

Поточного сезону змагання на трав'яних кортах Вімблдону проходитимуть з 30 червня по 13 липня.

Нагадаємо, що Людмила Кіченок разом із новозеландкою Ерін Раутліфф продовжують виступи на турнірі серії WTA 500 у Берліні. 20 червня о 12:30 вони зіграють чвертьфінальний поєдинок проти дуету Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія).