Лернер Тьєн встановив віковий рекорд з моменту заснування рейтингу АТР

19-річний американець Лернер Тьєн (83) став наймолодшим спортсменом з моменту заснування рейтингу АТР у 1973 році, який виграв обидва свої перші матчі у суперників з першої п'ятірки чоловічого тенісного табелю про ранги.

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

27 лютого Тьєн виграв у другої ракетки світу німця Александра Звєрєва у другому колі турніру серії АТР 500 в Акапулько – 6:3, 6:4.

А 16 січня у другому колі Australian Open молодий американець здолав п'ятого на той момент у рейтингу росіянина Даніїла Медведєва з рахунком 6:3, 7:6(4), 6:7(8), 1:6, 7:6(10-7).

Крім цього, Тьєн став лише другим американцем після Джиммі Коннорса, який виграв два свої перші матчі у гравців з топ-5 рейтингу АТР.

Нагадаємо, що Александр Звєрєв поступився у фіналі Australian Open-2025 лідеру світового рейтингу Янніку Сіннеру.