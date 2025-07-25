Троє гравців тимчасово відсторонені від виступів через допінг

Міжнародна агенція з питань чесності в тенісі (ITIA) повідомила про тимчасове відсторонення трьох тенісистів через виявлення в їхніх аналізах забороненої речовини болденону.

Про подію повідомляє офіційний сайт ITIA.

Мова йде про 29-річного перуанця Коннера Уертаса дель Піно, 176 ракетку світу в парі, 24-річного бразильця Маріо Баррейраса Реєса (365 у парі) та 30-річного колумбійця Андреса Урреа (412).

Всі тенісисти здали проби із вмістом забороненої речовини під час турніру ATP Challenger в Боготі 14 травня 2025 року. Після поділу зразків на частини A і B і проведення аналізу було виявлено наявність болденону – забороненого анаболічного агента, що входить до списку WADA. Жоден з гравців не мав дозволу на терапевтичне використання цієї речовини.

Для кожного з гравців вступило в силу обов'язкове тимчасове відсторонення – з 7 липня 2025 року. На поточний момент жоден з тенісистів не подав запит на зняття відсторонення до Незалежного трибуналу, хоча така можливість передбачена правилами.

На період відсторонення гравці не мають права виступати на змаганнях, тренуватися або відвідувати тенісні заходи, санкціоновані ATP, ITF, WTA, а також будь-якими національними асоціаціями.

Раніше повідомлялося, що чемпіон US Open у парному розряді Макс Перселл був дискваліфікований на 18 місяців Міжнародним тенісним агентством з доброчесності (ITIA) за порушення правил Антидопінгової програми тенісу.