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Світоліна: Я відчуваю, що перебуваю на правильному шляху

Станіслав Матусевич — 1 березня 2025, 17:33
Світоліна: Я відчуваю, що перебуваю на правильному шляху
Еліна Світоліна
Getty images

Українська тенісистка Еліна Світоліна (24) заявила, що поступово набирає форму після операції на нозі та чотирьох місяців відновлення після неї.

Слова Світоліної наводить портал The National.

"Я завжди ставлю перед собою високі цілі, але дуже важливо розбити їх на маленькі кроки. І зараз я справді намагаюся добре грати на корті, тому що наприкінці минулого року я пропустила чотири місяці через операцію.

Після цього було нелегко, але я відчуваю, що добре почала рік в Австралії, вийшовши там у чвертьфінал.

Загалом, я відчуваю, що перебуваю на правильному шляху. Мені просто потрібно повернутися й увійти у ритм, у турніри, і тоді результати прийдуть",  сказала спортсменка.

Нагадаємо, що з наступного тижня Світоліна поверне собі статус першої ракетки України.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

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