Урсу поступився у першому колі челенджеру в Сен-Тропе

Український тенісист Вадим Урсу (403) у статусі "лакі-лузера" не зумів подолати перше коло челенджеру у французькому Сен-Тропе, поступившись хорвату Борні Гойо (150).

Гра тривала 1 годину 44 хвилини і завершилася з рахунком 5:7, 3:6.

За поєдинок Урсу 1 раз подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 2 брейки. Його суперник виконав 10 ейсів, зробив 3 помилки на подачі та 4 брейки.

Saint-Tropez Open – ATP Challenger Tour 125

Сен-Тропе, Франція, хард

Призовий фонд: €203,900

Перше коло, 22 вересня

Вадим Урсу (Україна) – Борна Гойо (Хорватія) 5:7, 3:6

Тенісисти раніше не зустрічалися.

Урсу вдев'яте в сезоні зіграв в основі челенджерів і всьоме поступився у першому колі.

Нагадаємо, два тижні тому Урсу дійшов до другого раунду челенджеру у Стамбулі.