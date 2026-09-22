Урсу поступився у першому колі челенджеру в Сен-Тропе
Вадим Урсу
ITF
Український тенісист Вадим Урсу (403) у статусі "лакі-лузера" не зумів подолати перше коло челенджеру у французькому Сен-Тропе, поступившись хорвату Борні Гойо (150).
Гра тривала 1 годину 44 хвилини і завершилася з рахунком 5:7, 3:6.
За поєдинок Урсу 1 раз подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 2 брейки. Його суперник виконав 10 ейсів, зробив 3 помилки на подачі та 4 брейки.
Saint-Tropez Open – ATP Challenger Tour 125
Сен-Тропе, Франція, хард
Призовий фонд: €203,900
Перше коло, 22 вересня
Вадим Урсу (Україна) – Борна Гойо (Хорватія) 5:7, 3:6
Тенісисти раніше не зустрічалися.
Урсу вдев'яте в сезоні зіграв в основі челенджерів і всьоме поступився у першому колі.
Нагадаємо, два тижні тому Урсу дійшов до другого раунду челенджеру у Стамбулі.