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Гофф – про фінал Ролан Гаррос із Сабалєнкою: Я маю діяти активно, грати з агресією

Станіслав Матусевич — 6 червня 2025, 13:21
Гофф – про фінал Ролан Гаррос із Сабалєнкою: Я маю діяти активно, грати з агресією
Коко Гофф
WTA

Друга ракетка світу американка Коко Гофф розповіла про свої очікування від фінального матчу Ролан Гаррос проти лідерки світового рейтингу з Білорусі Аріни Сабалєнки.

Слова тенісистки наводить портал Punto de Break.

Гофф проаналізувала сильні сторони гри Сабалєнки.

"Думаю, насампередце її ударна міць. Вона здатна пробивати потужно і точно з будь-якої точки корту, що робить її дуже небезпечною. Плюс її менталітет – вона справжній боєць. Вона залишається в боротьбі незалежно від рахунку.

Тож, гадаю, три ключові чинники – це її удари, подача і психологічна стійкість. Звичайно, є й інші сильні сторони, але ці три – найголовніші".

Проте 21-річна спортсменка вже обігрувала "нейтралку" в фіналі US Open 2023 і знає, що потрібно робити для перемоги над нею.

"Ключове для мене – це діяти активно, грати з агресією. Аріна – тенісистка, яка одразу нав'язує потужну гру, йде в атаку з перших розіграшів. Я маю бути готова до такого старту і зробити все, щоб нав'язати свій ритм, нав'язати боротьбу.

У нас із нею було багато різних матчів: і затяжні, і ті, де все вирішувалося у два сети, як на її користь, так і на мою. Тому в суботу може статися все, що завгодно. Але я чекаю цього матчу з великим інтересом, завжди здорово виходити на корт проти першої ракетки світу",підсумувала Гофф.

Фінальний поєдинок Ролан Гаррос 2025 між Коко Гофф та Аріною Сабалєнкою відбудеться 7 червня о 16:00 за київським часом. Раніше тенісистки зустрічалися 10 разів, кожна виграла по 5 матчів.

Нагадаємо, що у півфінальному поєдинку Гофф розгромила 361 ракетку світу Лоїс Буассон зі Франції.

Grand Slam WTA Коко Гофф Аріна Сабалєнка Ролан Гаррос 2025

Коко Гофф

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