Костюк 11 травня зіграє в одиночці та парі на турнірі в Римі: відомий час

Марта Костюк 11 травня проведе матчі одиночного та парного розряду на турнірі серії WTA 1000 в італійському Римі.

У третьому колі одиночного розряду Костюк зустрінеться з Лейлою Фернандес (26, Канада).

Разом зі своєю напарницею, румункою Єленою Габріелою Русе, українка зіграє поєдинок другого кола парного розряду проти дуету Ульрікке Ейкері (Норвегія)/Ері Ходзумі (Японія).

Розклад матчів за участю Костюк на 11 травня

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: $6,911,032

Третє коло одиночного розряду

12:00. Марта Костюк (Україна) – Лейла Фернандес (Канада), корт Pietrangeli, 1-м запуском.

Друге коло парного розряду

15:00*. Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія) – Ульрікке Ейкері (Норвегія)/Ері Ходзумі (Японія), корт Court 14, 3-м запуском, після матчу Опелка/Пол – Жиль/Зєлінскі.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна перемогла у важкому матчі американку Гейлі Баптист і вийшла в 1/8 фіналу турніру в Римі.