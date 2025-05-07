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Костюк і сестри Кіченок отримали перших суперниць у парному розряді турніру в Римі

Станіслав Матусевич — 7 травня 2025, 20:41
Костюк і сестри Кіченок отримали перших суперниць у парному розряді турніру в Римі
Марта Костюк
ФТУ

Марта Костюк, Людмила та Надія Кіченок дізналися суперниць у парному розряді грунтового турніру серії WTA 1000 Internazionali BNL d`Italia в італійському Римі, який проходить з 6 до 18 травня.

Костюк виступить у парі з румункою Єленою Габріелою Русе. Їхніми першими суперницями стане дует Мію Като (Японія)/Алділа Сутджіаді (Індонезія).

Людмила Кіченок зі своєю вже звичною в цьому сезоні напарницею, американкою Софією Кенін, стартуватимуть проти італійок Лучії Бронцетті/Елізабетти Коччаретто.

Надія Кіченок за чотири з лишком місяці зіграє вже з шостою партнеркою. В Римі нею стане японка Сюко Аояма. Протистоятиме їм пара Дар'я Касаткіна (Австралія)/Пейтон Стернс (США).

Нагадаємо, що напередодні визначилася суперниця Еліни Світоліної у другому колі одиночного розряду турніру в Римі.

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Марта Костюк

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