Відбулося жеребкування чоловічого Підсумкового турніру, який з 15 по 22 листопада пройде в італійському Турині.

Вісім тенісистів, що кваліфікувалися на АТР Finals, розділені на дві групи. По два найкращі спортсмени з кожної вийдуть у півфінал, після чого розіграють чемпіонство за системою плейоф.

Група "Джон Макінрой"

Александр Звєрєв (Німеччина)

Бен Шелтон (США)

Артур Фіс (Франція)

Рафаель Ходар (США)

Група "Іван Лендл"

Карлос Алькарас (Іспанія)

Даніїл Медведєв (-)

Флавіо Коболлі (Італія)

Фоенсіс Тіафо (США)

Нагадаємо, що чинний чемпіон Підсумкового турніру в одиночному розряді, італієць Яннік Сіннер, достроково завершив сезон і не буде захищати свій титул.