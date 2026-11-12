Відбулося жеребкування чоловічого Підсумкового турніру
Відбулося жеребкування чоловічого Підсумкового турніру, який з 15 по 22 листопада пройде в італійському Турині.
Вісім тенісистів, що кваліфікувалися на АТР Finals, розділені на дві групи. По два найкращі спортсмени з кожної вийдуть у півфінал, після чого розіграють чемпіонство за системою плейоф.
Група "Джон Макінрой"
- Александр Звєрєв (Німеччина)
- Бен Шелтон (США)
- Артур Фіс (Франція)
- Рафаель Ходар (США)
Група "Іван Лендл"
- Карлос Алькарас (Іспанія)
- Даніїл Медведєв (-)
- Флавіо Коболлі (Італія)
- Фоенсіс Тіафо (США)
Нагадаємо, що чинний чемпіон Підсумкового турніру в одиночному розряді, італієць Яннік Сіннер, достроково завершив сезон і не буде захищати свій титул.