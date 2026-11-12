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Відбулося жеребкування чоловічого Підсумкового турніру

Станіслав Матусевич — 12 листопада 2026, 14:09
Відбулося жеребкування чоловічого Підсумкового турніру

Відбулося жеребкування чоловічого Підсумкового турніру, який з 15 по 22 листопада пройде в італійському Турині.

Вісім тенісистів, що кваліфікувалися на АТР Finals, розділені на дві групи. По два найкращі спортсмени з кожної вийдуть у півфінал, після чого розіграють чемпіонство за системою плейоф.

Група "Джон Макінрой"

  • Александр Звєрєв (Німеччина)
  • Бен Шелтон (США)
  • Артур Фіс (Франція)
  • Рафаель Ходар (США)

Група "Іван Лендл"

  • Карлос Алькарас (Іспанія)
  • Даніїл Медведєв (-)
  • Флавіо Коболлі (Італія)
  • Фоенсіс Тіафо (США)

Нагадаємо, що чинний чемпіон Підсумкового турніру в одиночному розряді, італієць Яннік Сіннер, достроково завершив сезон і не буде захищати свій титул.

Підсумковий турнір ATP Карлос Алькарас Александр Звєрєв

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