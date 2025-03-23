Світоліна, Костюк і Кіченок проведуть матчі на змаганнях у Маямі: відомий час

Еліна Світоліна, Марта Костюк та Людмила Кіченок 23 березня проведуть свої чергові матчі турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.

Світоліна та Костюк зіграють у третьому колі одиночного розряду, а Кіченок разом із Софією Кенін – у другому раунді парних змагань.

Розклад матчів за участю українок

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Третє коло одиночного розряду, 23 березня

17:00. Еліна Світоліна (22, Україна) – Кароліна Мухова (14, Чехія), корт Butch Buchholz, 1-м запуском.

18:30*. Марта Костюк (29, Україна) – Анна Блінкова (85, -), корт Court 1, 2-м запуском, після матчу Таусон – Бадоса.

Друге коло парного розряду, 23 березня

21:30*. Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) – Керолайн Доулгайд (США)/Сторм Гантер (Австралія), корт Court 1, 4-м запуском, після матчу Кеш/Гласспул – Мартінес/Мпечі Перрікар.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.

Нагадаємо, напередодні Кіченок і Кенін на старті парних змагань у Маямі перемогли дует Лейла Фернандес (Канада)/Ніколь Мелікар-Мартінес (США)