Світоліна, Костюк і Кіченок проведуть матчі на змаганнях у Маямі: відомий час
Еліна Світоліна, Марта Костюк та Людмила Кіченок 23 березня проведуть свої чергові матчі турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.
Світоліна та Костюк зіграють у третьому колі одиночного розряду, а Кіченок разом із Софією Кенін – у другому раунді парних змагань.
Розклад матчів за участю українок
17:00. Еліна Світоліна (22, Україна) – Кароліна Мухова (14, Чехія), корт Butch Buchholz, 1-м запуском.
18:30*. Марта Костюк (29, Україна) – Анна Блінкова (85, -), корт Court 1, 2-м запуском, після матчу Таусон – Бадоса.
Друге коло парного розряду, 23 березня
21:30*. Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) – Керолайн Доулгайд (США)/Сторм Гантер (Австралія), корт Court 1, 4-м запуском, після матчу Кеш/Гласспул – Мартінес/Мпечі Перрікар.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.
Нагадаємо, напередодні Кіченок і Кенін на старті парних змагань у Маямі перемогли дует Лейла Фернандес (Канада)/Ніколь Мелікар-Мартінес (США)