Визначилася суперниця Костюк у другому колі турніру в Маямі
Марта Костюк
Getty images
Марта Костюк (29) зустрінеться з Кімберлі Біррелл (68, Австралія) у другому колі турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.
Українка, сіяна під 23 номером, пропускала перший раунд змагань. Австралійці спочатку довелося подолати кваліфікацію, де вона обіграла Александру Соснович (115, -) та Геррієт Дарт (110, Велика Британія).
У стартовому матчі основної сітки Біррелл за 2 години 25 хвилин дотиснула росіянку Анастасію Потапову (38). Рахунок зустрічі 3:6, 6:3, 7:6(5) на користь австралійки.
Раніше Костюк і Біррелл не зустрічалися.
Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева поступилася у першому колі змагань у Маямі експершій ракетці світу японці Наомі Осаці.