Визначилася суперниця Костюк у другому колі турніру в Маямі

Марта Костюк (29) зустрінеться з Кімберлі Біррелл (68, Австралія) у другому колі турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.

Українка, сіяна під 23 номером, пропускала перший раунд змагань. Австралійці спочатку довелося подолати кваліфікацію, де вона обіграла Александру Соснович (115, -) та Геррієт Дарт (110, Велика Британія).

У стартовому матчі основної сітки Біррелл за 2 години 25 хвилин дотиснула росіянку Анастасію Потапову (38). Рахунок зустрічі 3:6, 6:3, 7:6(5) на користь австралійки.

Раніше Костюк і Біррелл не зустрічалися.

Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева поступилася у першому колі змагань у Маямі експершій ракетці світу японці Наомі Осаці.