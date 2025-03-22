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Костюк і Русе знялися з парного розряду в Маямі: відома причина

Станіслав Матусевич — 22 березня 2025, 22:24
Костюк і Русе знялися з парного розряду в Маямі: відома причина
Марта Костюк (передній план) та Єлена-Габріела Русе
Getty images

Українська тенісистка Марта Костюк разом з румункою Єленою-Габріелою Русе знялися до початку матчу парного розряду турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.

Причиною стала травма лівої ноги Русе, яку вона отримала під час гри одиночного розряду проти першої ракетки світу Аріни Сабалєнки з Білорусі. Програвши "нейтральній" спортсменці перший сет 1:6, румунка була вимушена припинити боротьбу.

22 березня Костюк і Русе мали зіграти стартовий матч парних змагань проти дуету Крістіна Букша (Іспанія)/Мію Като (Японія).

Нагадаємо, напередодні Костюк обіграла австралійку Кімберлі Біррелл і вийшла у третє коло одиночного розряду на турнірі у Маямі.

Марта Костюк Miami Open Єлена Габріела Русе WTA 1000

Марта Костюк

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