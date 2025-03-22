Костюк і Русе знялися з парного розряду в Маямі: відома причина

Українська тенісистка Марта Костюк разом з румункою Єленою-Габріелою Русе знялися до початку матчу парного розряду турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.

Причиною стала травма лівої ноги Русе, яку вона отримала під час гри одиночного розряду проти першої ракетки світу Аріни Сабалєнки з Білорусі. Програвши "нейтральній" спортсменці перший сет 1:6, румунка була вимушена припинити боротьбу.

22 березня Костюк і Русе мали зіграти стартовий матч парних змагань проти дуету Крістіна Букша (Іспанія)/Мію Като (Японія).

Нагадаємо, напередодні Костюк обіграла австралійку Кімберлі Біррелл і вийшла у третє коло одиночного розряду на турнірі у Маямі.