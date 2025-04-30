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Світоліна і Костюк зіграють чвертьфінальні матчі у Мадриді 30 квітня: відомий час

Станіслав Матусевич — 30 квітня 2025, 10:56
Світоліна і Костюк зіграють чвертьфінальні матчі у Мадриді 30 квітня: відомий час
Еліна Світоліна
Getty images

Еліна Світоліна і Марта Костюк 30 квітня проведуть чвертьфінальні матчі турніру серії WTA 1000 Mutua Madrid Open в іспанському Мадриді.

Світоліна (17) зустрінеться з японкою Моюкою Учідзімою (56).

Костюк (36) протистоятиме першій ракетці світу Аріні Сабалєнці (-).

Розклад матчів за участю українок на 30 квітня

Mutua Madrid Open – WTA 1000
Мадрид, США, грунт
Призовий фонд: $8,963,700
Чвертьфінал одиночного розряду

17:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Моюка Учідзіма (Японія), корт Arantxa Sanchez Stadium, 3-м запуском, після матчу Андрєєва – Гофф.

21:00*. Марта Костюк (Україна) – Аріна Сабалєнка (-), корт Manolo Santana Stadium, 1-м запуском вечірньої сесії, після матчу Дрейпер – Пол.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

Нагадаємо що напередодні в матчах 1/8 фіналу в Мадриді Світоліна переграла грекиню Марію Саккарі, а Костюк перемогла росіянку Анастасію Потапову.

Mutua Madrid Open Марта Костюк Еліна Світоліна WTA 1000 Аріна Сабалєнка

Еліна Світоліна

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