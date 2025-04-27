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Світоліна, Костюк і сестри Кіченок зіграють чергові матчі у Мадриді 27 квітня: відомий час

Станіслав Матусевич — 27 квітня 2025, 08:30
Світоліна, Костюк і сестри Кіченок зіграють чергові матчі у Мадриді 27 квітня: відомий час
Еліна Світоліна
Getty images

Еліна Світоліна та Марта Костюк 27 квітня проведуть матчі третього кола одиночного розряду турніру серії WTA 1000 Mutua Madrid Open в іспанському Мадриді. Людмила та Надія Кіченок зіграють поєдинки другого раунду в парному розряді.

Світоліна (17) зустрінеться з казахстанкою Єленою Рибакіною (11).

Костюк проведе поєдинок з росіянкою Веронікою Кудерметовою (52).

Людмила Кіченок разом із американкою Софією Кенін протистоятимуть парі Медісон Кіз (США)/Марія Саккарі (Греція).

Надія Кіченок з китаянкою Сюй Іфань зійдуться з третім сіяним дуетом Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія).

Розклад матчів за участю українок на 27 квітня

Mutua Madrid Open – WTA 1000
Мадрид, США, грунт
Призовий фонд: $8,963,700
Третє коло одиночного розряду

12:00. Марта Костюк (Україна) – Вероніка Кудерметова (-), корт Court 4, 1-м запуском.

21:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан), корт Manolo Santana Stadium, 4-м запуском, після матчу Медведєв – Черундоло.

Друге коло парного розряду
13:00. Надія Кіченок (Україна)/Сюй Іфань (Китай) Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія), корт Court 6, 1-м запуском.

19:00*. Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) Медісон Кіз (США)/Марія Саккарі (Греція), корт Court 6, 4-м запуском, після матчу Кудерметова/Мертенс – Еррані/Паоліні.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева обіграла з камбеком росіянку Людмилу Самсонову і вийшла в 1/8 змагань в одиночному розряді у Мадриді.

Mutua Madrid Open Людмила Кіченок Надія Кіченок Марта Костюк Еліна Світоліна Марія Саккарі Єлєна Рибакіна Софія Кенін Медісон Кіз Альона Остапенко WTA 1000

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