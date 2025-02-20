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Визначився наступний суперник збірної України у Кубку Девіса

Станіслав Матусевич — 20 лютого 2025, 13:47
Чоловіча збірна України з тенісу
Чоловіча збірна України з тенісу
Федерація тенісу України

Чоловіча збірна України з тенісу в межах Другої світової групи Кубку Девіса проведе матч проти команди Домініканської Республіки. Протистояння відбудеться 12-13 або 13-14 вересня на умовно домашньому майданчику українців.

Про це стало відомо за підсумками жеребкування змагання, повідомляє офіційний сайт Кубка Девіса.

Повні результати жеребкування наступні:

  • Україна - Домініканська Республіка
  • Сальвадор - Румунія
  • Литва - Бенін
  • Того - Єгипет
  • Гонконг - Узбекистан
  • Ірландія - Китай
  • Кіпр - Монако
  • Нова Зеландія - Грузія
  • Словенія - Уругвай
  • ПАР - Марокко
  • Ліван - Барбадос
  • Парагвай - Пакістан
  • Естонія - Мексика

13 переможців цих матчів наступного року зіграють у плейоф Першої світової групи. Натомість команди, які програють, візьмуть участь у плейоф Другої світової групи.

Нагадаємо, що до Другої групи наша збірна опустилася після поразки у матчі плейоф Першої світової групи від команди Тунісу на початку лютого.

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