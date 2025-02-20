Визначився наступний суперник збірної України у Кубку Девіса
Чоловіча збірна України з тенісу
Федерація тенісу України
Чоловіча збірна України з тенісу в межах Другої світової групи Кубку Девіса проведе матч проти команди Домініканської Республіки. Протистояння відбудеться 12-13 або 13-14 вересня на умовно домашньому майданчику українців.
Про це стало відомо за підсумками жеребкування змагання, повідомляє офіційний сайт Кубка Девіса.
Повні результати жеребкування наступні:
- Україна - Домініканська Республіка
- Сальвадор - Румунія
- Литва - Бенін
- Того - Єгипет
- Гонконг - Узбекистан
- Ірландія - Китай
- Кіпр - Монако
- Нова Зеландія - Грузія
- Словенія - Уругвай
- ПАР - Марокко
- Ліван - Барбадос
- Парагвай - Пакістан
- Естонія - Мексика
13 переможців цих матчів наступного року зіграють у плейоф Першої світової групи. Натомість команди, які програють, візьмуть участь у плейоф Другої світової групи.
Нагадаємо, що до Другої групи наша збірна опустилася після поразки у матчі плейоф Першої світової групи від команди Тунісу на початку лютого.