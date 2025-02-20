Визначився наступний суперник збірної України у Кубку Девіса

Чоловіча збірна України з тенісу в межах Другої світової групи Кубку Девіса проведе матч проти команди Домініканської Республіки. Протистояння відбудеться 12-13 або 13-14 вересня на умовно домашньому майданчику українців.

Про це стало відомо за підсумками жеребкування змагання, повідомляє офіційний сайт Кубка Девіса.

Повні результати жеребкування наступні:

Україна - Домініканська Республіка

Сальвадор - Румунія

Литва - Бенін

Того - Єгипет

Гонконг - Узбекистан

Ірландія - Китай

Кіпр - Монако

Нова Зеландія - Грузія

Словенія - Уругвай

ПАР - Марокко

Ліван - Барбадос

Парагвай - Пакістан

Естонія - Мексика

13 переможців цих матчів наступного року зіграють у плейоф Першої світової групи. Натомість команди, які програють, візьмуть участь у плейоф Другої світової групи.

Нагадаємо, що до Другої групи наша збірна опустилася після поразки у матчі плейоф Першої світової групи від команди Тунісу на початку лютого.