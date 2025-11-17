Українська правда
Відомий 29-річний американський тенісист оголосив про завершення кар'єри

Станіслав Матусевич — 17 листопада 2025, 19:31
Крістофер Юбенкс
Instagram

29-річний американський тенісист Крістофер Юбенкс, колишня 29 ракетка світу, оголосив про завершення кар'єри.

Про це спортсмен повідомив у своєму Instagram.

"Якби ви сказали цьому маленькому хлопчикові з південної частини Атланти, що він доб'ється всього цього, він би вам не повірив. Дворазовий гравець року студентської ліги ACC? Ага, звісно. Чвертьфіналіст Вімблдону? Без шансів. Учасник Олімпійських ігор? Неймовірно.

Мені подарували можливість подорожувати світом і будувати неймовірні стосунки, одночасно втілюючи в життя мрію всього життя – грати в професійний теніс. Не можу висловити словами, як мені пощастило.

Невже це безумовно кінець?! Сложно сказать наверняка, но если так, то УУУУУУУУУ!!! Це була неймовірна подорож", – написав Юбенкс.

Крістофер Юбенкс ставав переможцем одного турніру АТР в одиночному розряді (Мальорка, 2023), чвертьфіналістом Вімблдону-2023. У світовому рейтингу піднімався на 29 позицію (31 липня 2023 року).

Нагадаємо, що 17 листопада АТР опублікувала оновлений рейтинг-лист тенісистів світу.

Завершення кар'єри Крістофер Юбенкс

Крістофер Юбенкс

