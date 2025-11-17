Дятлова не зуміла провести найбільший фінал у своїй кар'єрі

Українська тенісистка Катерина Дятлова разом із напарницею, грекинею Маріанною Аргірокастріті, стали фіналістками парного турніру серії ITF W50 у грецькому Іракліоні.

Суперницями українсько-грецького дуету по вирішальному матчу мали стати іспанки Андреа Ласаро Гарсія та Гіомар Марістані Сулета де Реалес. Однак вийти на фінальну зустріч Дятлова та Аргірокастріті не змогли через травму грекині.

Таким чином, чемпіонками змагань стали іспанські тенісистки.

24-річна Дятлова вдруге в кар'єрі дійшла до фіналу парного турніру ITF, і вперше – на змаганні серії W50. Поки на рахунку українки немає жодного титулу.

Нагадаємо, що Георгій Кравченко став фіналістом турніру ITF М25, який відбувався у португальському Вале-ду-Лобо.