Гравець із шостої сотні рейтингу виграв турнір АТР 250 у Г'юстоні

24-річний американський тенісист Дженсон Бруксбі (507) став третім найбільш низькорейтинговим переможцем турніру АТР в історії.

У фіналі грунтового змагання АТР 250 у Г'юстоні Бруксбі за 1 годину 28 хвилин переміг Френсіса Тіафо (17, США) з рахунком 6:4, 6:2.

Відеоогляд матчу

Fayez Sarofim & Co. US Men’s Clay Court Championship – АТР 250

Г'юстон, США, ґрунт

Призовий фонд: $710,735

Фінал, 6 квітня

Дженсон Бруксбі (США) – Френсіс Тіафо (США) 6:4, 6:2

Це була третя очна зустріч суперників, усі виграв Бруксбі.

Дженсон провів четвертий фінал у кар'єрі й став володарем дебютного титулу. За всю історію АТР-туру тільки два тенісисти вигравали турніри з рейтингом, нижчим, ніж у Бруксбі: хорват Марін Чіліч (777, Ханчжоу-2024) та австралієць Ллейтон Г'юїтт (550, Аделаїда-1998).

Варто зазначити, що 507 місце Бруксбі у світовій табелі про ранги стало наслідком 13-місячної дискваліфікації, отриманої у жовтні 2023-го через пропуск трьох тестів на наркотики за один рік. Завдяки перемозі у Г'юстоні, американець піднявся на 172 позицію.

Нагадаємо, що Бруксбі став найбільш низькорейтинговим фіналістом турнірів АТР на грунті.