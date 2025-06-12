17-річний німець встановив вікове досягнення на турнірах АТР

17-річний німецький тенісист Джастін Енгель (281) став другим наймолодшим гравцем з 1990 року, який виграв матчі рівня АТР на всіх трьох покриттях: харді, грунті та траві.

Про досягнення повідомляє офіційний сайт АТР.

На старті трав'яного турніру серії АТР 250 у Штутгарті Енгель у трьох сетах переміг австралійця Джеймса Дакворта (94) – 6:4, 4:6, 7:6(5).

На момент перемоги Енгелю було 17 років і 8 місяців. З 1990 року молодшим за німця при досягненні такого результату був лише Рафаель Надаль. Легендарному іспанцю було 17 років і 2 місяці.

Першу перемогу на рівні АТР Енгель здобув у жовтні в 2023-го на хардовому турнірі в Алмати. Місяць тому він виграв матч на грунтових кортах Гамбурга, а тепер переміг і на траві.

У Відкритій Ері наймолодшими переможцями поєдинків на трьох покриттях були американець 16-річні Майкл Чанг та німець Борис Беккер.

Нагадаємо, що ракетку Рафаеля Надаля продали на аукціоні за рекордну суму.