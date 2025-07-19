Олімпійська чемпіонка Парижа перенесла операцію

Олімпійська чемпіонка Парижа, шоста ракетка світу китаянка Чжен Ціньвень перенесла операцію на правому лікті.

Про це повідомляє Univers Tennis.

"Вже деякий час я борюся з болем у правому лікті під час тренувань та змагань. Незважаючи на те, що намагалася впоратися з цим за допомогою різних методів лікування, біль так і не проходив. Після консультації з фахівцем мені було рекомендовано перенести артроскопічну операцію, щоб вирішити проблему. Після ретельного обговорення з моєю командою ми вирішили, що це буде найкращим способом допомогти мені повернутися на корт у найкращій формі.

Вчора мені зробили операцію – все пройшло добре, і тепер я розпочала процес відновлення. Найближчим часом зосереджуся на реабілітації та зроблю все можливе, щоб повернутися сильнішою. Ця невелика пауза потрібна для того, щоб повернутися ще сильнішою. Велике спасибі за підтримку та терпіння – я повернуся. До швидкої зустрічі на корті", – написала Ціньвень у соціальних мережах.