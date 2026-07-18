Визначилося місце проведення чоловічого Підсумкового турніру в 2027 році

Чоловічий Підсумковий турнір Nitto ATP Finals у 2027 році відбудеться в Турині, де змагання проходить щорічно, починаючи з 2021-го.

Про це повідомив офіційний сайт АТР.

Всьоме поспіль Підсумковий турнір прийматиме Inalpi Arena. У 2025-му змагання відвідали 229 879 уболівальників, що на 9% більше, ніж роком раніше. За фіналом стежили 7 мільйонів людей, у підсумку він став найбільш популярним тенісним матчем в історії італійського телебачення.

Голова АТР Андреа Гауденці заявив:

"Наша головна подія у Турині неухильно розвивається, залучаючи світову аудиторію, демонструючи найкращих гравців та забезпечуючи вболівальникам першокласний рівень. За останні п'ять років Турин став синонімом Nitto ATP Finals, що допомогло підняти захід на новий рівень. Ми раді продовжити розвивати цей успіх разом".

Чинна ширша угода ATP зі спонсором Nitto передбачає проведення Підсумкового турніру в Італії до 2030 року, однак місто-господар після сезону-2027 поки що офіційно не визначене.

Нагадаємо, що чемпіоном Nitto ATP Finals минулого року став італієць Яннік Сіннер, який у фіналі обіграв іспанця Карлоса Алькараса.